Вильфанд объяснил температурный парадокс в России

Температура на севере азиатской части России превышает норму на 15-20 градусов. В то же время на юге европейской части показатели ниже обычных на четыре-семь градусов. Именно поэтому в стране образовался температурный парадокс: одинаковые температуры в ноябре зафиксировали в Астрахани и Салехарде.

«Получается выравнивание температурного режима. Он достаточно однородный на европейской территории и на севере Западной Сибири», — отметил Вильфанд.

Температура ниже нормы на четыре-семь градусов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе объясняется поступлением холодных масс с юга и юго-востока. Столбики термометра на севере европейской территории показывают на 8-10 градусов выше нормы из-за прихода теплого воздуха с Атлантики и со стороны Западной Европы. На Таймыре и в Эвенкии синоптики зафиксировали превышение нормы на 15-20 градусов, а на Ямале — на 12-15.

Все эти температурные явления объясняются антициклонами, из-за которых холодные воздушные массы с юго-востока идут на юг и к центру европейской территории. Однако в Казахстане уже наступила зима — и холодный воздух оттуда перемещается на южную и европейскую части страны, писало агентство Ura.ru.

Температурный парадокс продлится еще около недели, отметил синоптик.

Снег в европейской части России не выпадет до конца ноября. Осадков не будет из-за антициклона.