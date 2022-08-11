Вильфанд объяснил, почему в Москву не пришла жаркая погода из Европы

Умеренная погода установилась в Москве. Это связано с перемещением холодных воздушных масс с севера, поделился с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В последнее время в Европе стоит аномальная жара. Москвичи надеялись, что это повлияет на погоду в городе. Но обширный антициклон протянулся от Атлантики до западных границ России и формирует погоду.

«Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии — с юга», — пояснил Вильфанд.

Именно поэтому в Испании, Германии и Франции сейчас температура воздуха превышает +30 градусов. А в Москве столбики термометров показывают до 24 градусов тепла.

При этом из-за нагревшегося на солнце асфальта кажется, что температура выше. Но даже в жару не стоит забывать о рекомендациях Роспотребнадзора по поводу купания в фонтанах.