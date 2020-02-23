Вильфанд объяснил, есть ли связь между погодой зимой и летом

Ученые пока не определили, что зимняя и летняя погода как-то связаны друг с другом. Хотя есть давняя примета: чем холоднее зима, тем жарче лето.

«Значимых статистических связей между температурой разных сезонов в одном и том же регионе проследить пока не удается», — рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что ученые наблюдают так называемую дальнюю связь. Так, например, если в Китае тепло, то в Северной Америке может быть холодно, и наоборот.

Ранее Вильфанд прояснил ситуацию с аномально теплой зимой. Синоптик рассказал, что этой зимой в центральной России не видели снега, потому что аномалию вызвали теплые воздушные массы из Атлантики. Они вытеснили холодный сибирский воздух. Это не нормально и случается очень редко.

В праздничное воскресенье, 23 февраля, в Москве облачно, местами мокрый снег с дождем. Днем до +4 градусов.Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. 24 февраля погода в столице существенно не изменится, только ветер стихнет.