Вильфанд объяснил аномальное потепление и бесснежную зиму в европейской части России

Снега на европейской части России нет из-за чередования безоблачных периодов с потеплением. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снега на европейской части России нет, потому что либо были периоды, когда не происходит облакообразования, либо периоды очень теплые. Будущая неделя опять будет теплой. По крайней мере рабочие дни. Температура сейчас выше нормы на четыре градуса. Климатически, погода отстает от своих значений примерно на месяц», — пояснил Вильфанд. Собеседник добавил, что температура продолжит повышаться, так как в центральную Россию придут потоки теплого воздуха не только с Атлантики, но даже с Ближнего Востока. Показатели превысят норму на семь-восемь градусов. Это аномалия.

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Очередное похолодание в европейских регионах России прогнозируется только в пятницу, 20 декабря. Однако давление будет расти, что означает продолжение бесснежной зимы.

14 декабря в Москве облачно, до +1 градуса. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах скользко. Атмосферное давление в субботу составляет 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.