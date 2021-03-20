Вильфанд назвал сроки потепления в России

На следующей неделе в Центральной России начнется потепление. К 25 марта днем будет до +7 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В первой половине следующей недели в центре Европейской России температуры начнут медленно повышаться с нулевой отметки, которая будет в выходные. В понедельник около +2…+3 градусов, во вторник так же, в среду +4…+5 градусов будет максимальное значение, в четверг, по предварительным расчетам, +5…+7 градусов», — приводит агентство слова ученого.

Вильфанд предупредил, что обольщаться не стоит: по ночам будет стойкий минус. По его словам, столбик термометра будет опускаться до -10 градусов.

Собеседник подчеркнул, что заморозки по ночам будут еще долго, а снег будет идти и в апреле. Вильфанд призвал автомобилистов не менять резину раньше времени.

20 марта в московском регионе днем до +1 градуса, облачно с прояснениями, местами небольшой снег с дождем. На дорогах по-прежнему скользко. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.