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    25 февраля 2022, 19:24

    Вильфанд назвал сроки наступления весны в Москве

    Артур Блянихов

    Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд назвал возможные сроки наступления весны в столичном регионе. Специалиста процитировала «Москва 24».

    Синоптик рассказал, что жителям российской столицы стоит ожидать прихода весны в первых числах марта. Он обратил внимание на то, что погода в эти дни будет формироваться под влиянием области повышенного давления.

    «Днем ожидается солнышко и температура до +4 градусов. Не исключено, что со 2 марта температура будет еще выше и поднимется до 3-6 градусов тепла», — цитирует синоптика Pravda.Ru.