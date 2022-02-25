Вильфанд назвал сроки наступления весны в Москве

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд назвал возможные сроки наступления весны в столичном регионе. Специалиста процитировала «Москва 24».

Синоптик рассказал, что жителям российской столицы стоит ожидать прихода весны в первых числах марта. Он обратил внимание на то, что погода в эти дни будет формироваться под влиянием области повышенного давления.

«Днем ожидается солнышко и температура до +4 градусов. Не исключено, что со 2 марта температура будет еще выше и поднимется до 3-6 градусов тепла», — цитирует синоптика Pravda.Ru.