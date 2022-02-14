Вильфанд назвал причины апрельской погоды в московском регионе

Антициклон принесет весеннюю погоду в Москву и Подмосковье. На этой неделе днем и даже в ночные часы может быть плюсовая температура. Об этом в беседе с «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На этой неделе погода действительно удивительная. Наконец-то управляет погодой не циклоническая деятельность, а гребень высокого давления. На юге европейской части страны хорошо развит антициклон, и его влияние распространяется на север», — рассказал он.

По его словам, ночи будут вполне морозными — от -2 до -5 градусов, до -7…-8 градусов — в ночь на среду. Это связано с тем, что облачности будет мало.

«А днем температура от +1… до +3 градусов. Но днем, когда мало облаков, они способствуют повышению температуры сразу на семь-восемь градусов. Осадков не ожидается, температура примерно на семь градусов выше климатических значений. Это мартовская погода. Москвичи в первую половину недели будут жить, как будто в 20-х числах марта», — отметил Вильфанд.

Начиная с четверга погода опять переменится. К выходным давление изменится на 15-18 миллиметров.

«Москва и область будут находиться на восточной периферии этого циклона, воздушные массы будут перемещаться из южных регионов: из восточных акваторий Средиземного моря, Малой Азии, с Ближнего Востока, — поэтому температура будет очень высокая», — объяснил синоптик.

Начиная с четверга и до конца недели ночью температура составит около нуля и даже поднимется до положительных значений. Днем ждут температуру в диапазоне от +3 до +5 градусов.

«Такой температурный фон будет соответствовать апрельской погоде», — резюмировал Вильфанд.

Во второй половине недели прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождей.