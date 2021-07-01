Вильфанд назвал невозможными прогнозы синоптиков о засухе в июле

Детальные предсказания о засухе, которая якобы придет, а также о точном количестве осадков в центре европейской части России в июле невозможны. Эти слова синоптиков относятся скорее к шаманизму, чем к метеорологическим прогнозам.

Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что синоптики выделяют детали, которые никак нельзя предсказать, например облачность, которая якобы ожидает жителей Центральной России в последние дни июля.

«Долгосрочные прогнозы могут представляться только в вероятностном виде и контурно, никаких деталей прогнозировать невозможно. <…> Гидрометцентр предлагает авторам этих прогнозов представить методы прогнозирования, тогда будет повод для обсуждения. Возможно, изобретено что-то гениальное, но сейчас это больше похоже на шаманизм», — отметил он.

В Гидрометцентре также отметили, что июль на большей части территории России будет теплым. При этом некоторым регионам придется столкнуться с дефицитом осадков — речь идет о Поволжье и Урале. Кроме того, мало дождей будет в отдельных местах Чукотки, Магаданской области и юга Хабаровского края.