Вильфанд: количество опасных природных явлений на планете растет

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, как в последнее время изменяется погода на планете, в том числе и в России. Он отметил, что на протяжении нескольких лет увеличивается количество опасных природных явлений. Главная перемена, которая ощущается на Земле,— это повышение температуры. Также, по словам Вильфанда, из-за деятельности человека изменяется циркуляция в атмосфере.

«Наиболее заметно увеличилось повторяемость волн тепла. Это ситуация, когда летом температура превышает норму на пять-семь градусов, и длится этот период пять-семь дней. Очень негативные последствия, прежде всего для здоровья людей. Но на самом деле, из-за этого пожары возникают и многие другие явления», — сказал Вильфанд в интервью радио kp.ru.

Вильфанд добавил, что в зимнюю пору в России обычно преобладает депрессивная погода –небо серое, вечером ранее темнеет, люди ощущают себя растерянно. Однако именно эта зима выдалась снежная, солнечные лучи отражаются от белоснежной поверхности, вокруг все больше яркого света — и моральное самочувствие россиян от этого может улучшиться.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье на Крещение ударят морозы, однако они будут не настолько сильными. Температура воздуха в крещенскую ночь на 19 января в среднем понизится только до -12 градусов, хотя на севере и западе Московской области морозы могут достигать -17 градусов. Однако из-за ветра температура может ощущаться, как более низкая, вплоть до -25.