Экология 26 декабря 2022, 19:20 Виктория Абрамченко: Ставропольский край стал чемпионом в подборе площадки для экотехнопарка

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Ставропольский край первым из 8 регионов, где будут создаваться экотехнопарки, подобрал земельный участок для строительства. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

“Выделили 9,4 млрд рублей на строительство этих 8 экотехнопарков. Сейчас во всех 8 субъектах Российской Федерации в каждом федеральном округе отобраны земельные участки. Чемпионом самым первым был Ставропольский край. Поэтому на совещании у президента мы вместе с Владимиром Владимировичем Владимировым докладывали президенту о том, что вот в Ставропольском крае в Невинномысске будет первый такой экотехнопарк”, — сообщила Абрамчечнко.

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Она также пояснила, что в рамках национального проекта «Экология» вместе с публичной правовой компанией «Российский экологический оператор» создается каркас, инфраструктуру для работы с отходами коммунальными. В то же время существует отдельно направление – глубокая переработка отходов, которая будет происходить в экотехнопарках.

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Экотехнопарк в Челябинской области будет работать с отходами из пластика. Экотехнопарк в Челябинской области свои отходы из пластика будет в такой в коллаборации перерабатывать вместе с мощностями в Башкирии. “И мы будем таким образом за счет синергии этих двух площадок получать новую пищевую упаковку. И в Российской Федерации все больше и больше будет таких производств, которые закрывают полностью проблему пищевой упаковки”, — пояснила Абрамчинко.

Для Нижегородской области одним из направлений будет являться создание ДПК. Это конструкции, которые состоят из отходов леспрома и отходов полимеров. Они на 30% дешевле, чем первичное сырье, но при этом раза в 3 прочнее. И вот каждый экотехнопарк, он будет привлекать к себе таких инвесторов. На сегодняшний день их уже 25 компаний, которые готовы открывать 44 производства по 8 экотехнопаркам.