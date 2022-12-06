Экология 06 декабря 2022, 15:16 Виктория Абрамченко провела встречу с экологическими волонтерами

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Каждый десятый россиянин вовлечен в экологическую деятельность. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, это стало возможным благодаря добровольческому движению.

Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко провела встречу с экологическими волонтерами-финалистами премии «МыВместе».

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«Благодаря активному добровольческому движению сегодня в экологическую деятельность вовлечен каждый десятый гражданин России. В 2022 году на субботники вышли 5 миллионов человек, 3 миллиона человек высадили деревья в рамках международной акции „Сад Памяти“, 1,2 миллиона граждан стали участниками акций по уборке прибрежных территорий „Вода России“, а благодаря проекту „Чистая Арктика“ собрано за 2 года более 5 тысяч тонн отходов усилиями волонтеров со всей страны», — отметила Виктория Абрамченко.

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Обсуждая с волонтерами влияние человека на экосистемы вице-премьер отметила, что нужны и новые меры ответственности. В частности, участница встречи Инна Муклаева с проектом «Чистый Алтай» рассказала, как волонтеры отправляются в горы с пескоструйной установкой, чтобы очистить скалы от надписей вандалов и вернуть им первозданный вид. «Как пример — работа в пользу природы. Нужно, чтобы в кодексе об административных правонарушениях появились принудительные экоработы. Получится быстрый результат через тяжелую работу тех, кто занимается таким вандализмом», — прокомментировала Виктория Абрамченко.

Также на встрече обсуждали защиту озера Байкал и уборку прибайкальской территории. Участник Тумун Цыдыпов представил проект Молодежного экологического центра «ЭКО.ЦЕХ», сообщество которого призвано продвигать и тиражировать реализованные на Байкальской природной территории успешные экологические практики по всей России.

«Президент поручил нам разработать Программу социально-экономического развития города Байкальска до 2040 года. Конечно, город Байкальск будет туристическим хабом и, конечно, это большой вызов. Это не только экопросвещение для молодежи, это еще большая антропогенная нагрузка, которая растет с каждым годом на Байкал, на всю центрально-экологическую зону. Нам нужно вместе выработать конкретные стандарты поведения туриста на этой территории. Для города Байкальска очень важно применять экологичные технологии в развитии мест размещения, гостиничных комплексов, в развитии общественных пространств. Нужно подходить очень взвешенно, потому что все, что мы сделаем сегодня, кому-то, как тем советским строителям огромного БЦБК, придется потом разбирать, устранять, утилизировать. Делая что-то сегодня, нужно думать о том, что будущим поколениям придется с этим столкнуться», — отметила Абрамченко.