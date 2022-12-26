Экология 26 декабря 2022, 19:18 Виктория Абрамченко: переработанные материалы из дерева на 30% дешевле первичного сырья

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Древесно-полимерные композиты, которые будет производить экотехнопарк в Нижегородской области, станут на 30% дешевле, чем первичное сырье, но при этом раза в три прочнее. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

“Экотехнопарки — такая точка притяжения для инвесторов. Почему инвесторам, которые занимаются утилизацией отходов, это выгодно? Потому что, во-первых, всю инфраструктуру экотехнопарка создаем за счет средств федерального бюджета. Во-вторых, мы распространяем меры поддержки для индустриальных промышленных парков на этих инвесторов, которые будут работать в экотехнопарках. И таким образом формируется сеть работы с отходами. Для Нижегородской области одним из направлений будет создание ДПК. Это такие конструкции, которые состоят из отходов леспрома и отходов полимеров. Они на 30% дешевле, чем первичное сырье, но при этом раза в три прочнее”, — сообщила Абрамченко.

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По ее словам, в рамках национального проекта «Экология» вместе с публичной правовой компанией «Российский экологический оператор» создается каркас, инфраструктура для работы с отходами. В то же время в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла” создаются экотехнопарки, которые займутся глубокой переработкой отходов.

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На данный момент запускаются восемь экотехнопарков в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Правительство выделило 9,4 миллиарда рублей на строительство этих восьми объектов во всех субъектах Российской Федерации.