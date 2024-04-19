Экология 19 апреля 2024, 16:52 Виктория Абрамченко: до конца 2024 года построят 6 экопромышленных парков

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Делегация во главе с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко осмотрела 19 апреля строительную площадку экопромышленного парка в Московской области, который создается в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла». Это один из шести экопромышленных парков, которые планируется построить до конца 2024 года.

«Это самый готовый на сегодняшний день объект. В России были промышленные парки, но экопромышленных парков не было никогда. Так, чтобы можно было в одном месте собрать резидентов, которые будут заниматься экономикой замкнутого цикла, переработкой отходов, извлекать полезные фракции, обеспечивать переработку этих полезных фракций и, соответственно, делать новые продукты, новые товары», — сказала Виктория Абрамченко.

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По словам вице-премьера, на этой площадке резиденты выражают заинтересованность заниматься переработкой древесных отходов, резинотехнических отходов и изготавливать резиновый модификатор, который используется в дорожном строительстве для изготовления дорожных покрытий, спортивных и детских площадок. Еще одно важное отдельное направление в рамках комплекса — переработка стекла. В Москве и Московской области образуется большое количество отходов стекла и есть необходимость в площадках, которые будет ими заниматься.

«Также эта площадка первая получила аттестацию Минпромторга. И очень важно, что к мерам поддержки, которые мы сегодня получили у премьер-министра и реализуем в рамках экономики замкнутого цикла, фактически создавая вот такие стройные площадки, будут добавляться меры поддержки для промышленных парков. Площадки получат дополнительные возможности и меры поддержки от государства. Это очень важно.Шесть парков построят в Ставропольском крае, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях до конца 2024 года», — заключила Виктория Абрамченко.

В свою очередь, экопромышленные парки в Краснодарском и Приморском краях планируется ввести до 2027 года.

«Экопромышленные парки будут якорными площадками для создания производственных кластеров по утилизации отходов и производству продукции из вторичного сырья. Государство делает там инфраструктуру, электро-, водоснабжение, подъездные пути к ним. А предприниматели будут строить предприятия по переработке. И они могут рассчитывать на поддержку. РЭО уже подписал соглашения с 24 компаниями, которые создадут свои производства по утилизации вторичных ресурсов и производству продукции из вторичного сырья», — добавил Денис Буцаев.

Делегация осмотрела строительную площадку и выслушала доклад об актуальном состоянии реализации проекта по строительству экопромышленного парка в Московской области.

Парк расположен в городском округе Егорьевск и управляется компанией ООО «Экологический цифровой оператор». Потенциальными резидентами являются компании ООО «Биогенезис», ООО «ЭКО-ВУД», «ЭКО-КОРД» и ООО «ЭКО-ГЛАСС».

Общая площадь парка составляет более 8,7 га, объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей. Парк планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.