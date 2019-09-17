Московский регион напугали слишком ранней зимой. В соцсетях появилось видео с первым снегом. Сняли белые хлопья якобы в Видном. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «360» усомнился в подлинности ролика.

Метеоролог заметил, что минимальная средняя температура по области составляла +7,9 градуса. Такие показатели были в Можайске.

«Снега не может быть принципиально при такой температуре <…> даже в воздухе», — сказал Вильфанд. Он допустил, что в подобных погодных условиях мог пойти град. Даже на высоте примерно в два километра воздух сейчас не холоднее +2 градусов.

Короткий ролик был опубликован в Instagram. Его сопроводили поздравлением с неожиданно выпавшими в первый месяц осени осадками.

Еще неделю назад центральным регионам России обещали июньское тепло. На этой неделе прогнозы уже не столь благоприятны, хотя температура находится в рамках климатической нормы. В ближайшие дни она начнет снижаться. Сейчас среднесуточная температура составляет +10,6 градуса.

«Начиная с четверга, уже на 4-5 градусов (будет ниже нормы — прим. ред.)», — заметил Роман Вильфанд. Похолодание будет ощущаться сильнее. Синоптик не исключил повышения температуры на следующей неделе, однако оно будет в пределах нормальных значений сентября.

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По данным Гидрометцентра, вплоть до воскресенья в Москве и области будет облачно. Местами ожидается небольшой дождь, а в выходные дело может дойти и до снега.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +9…+12 градусов. Скорость ветра составит около 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление, отмечают синоптики, постепенно повышается и к выходным достигнет отметки в 750-751 миллиметра ртутного столба. Его колебания могут сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.