Экология 05 сентября 2022, 14:07 Поделиться Telegram

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Viber Ветрогенератор, город из вторсырья и экоприложение: победителей «Зеленой премии. Юниор» наградили на ВЭФ — 2022

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Российский экологический оператор вручил награды 11 победителям «Зеленой премии. Юниор» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Лучшими работами в частности стали магазин продуктов с истекающим сроком годности по низким ценам, компактный генератор электроэнергии, использующего энергию ветра, проект «зеленого города» с применением вторично используемых материалов и приложение для экотропы «Удивительный Ярославский край».

«„Зеленая премия. Юниор“ направлена на то, чтобы найти перспективные и инновационные проекты по формированию осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мы отобрали 11 лучших работ в трех номинациях „Технологические и цифровые проекты“, „Частные экоинициативы“ и „Экология-АРТ“. Своими работами участники могут предложить новые решения, внести предложения по охране окружающей среды и популяризации раздельного сбора ТКО, креативные подходы к организации и проведению социально-значимых событий экологической повестки России. Мы рассматривали проекты любого масштабы, так как, убежден, что даже малые дела могут принести большую пользу», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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В конкурсных проектах участники представляли индивидуально выполненные проекты, в которых рассматриваются вопросы, связанные с экологическим развитием России по трем номинациям:

— Технологические и цифровые проекты, направленные на решение проблем утилизации и переработки ТКО. Рассматриваются проекты, связанные с сервисами и решениями, основанными на цифровых технологиях: ПО, комплексные решения по автоматизации, а также любые «умные» устройства, датчики пр.;

— Частные экоинициативы. Рассматриваются проекты, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО, организацию общественно-значимых мероприятий, направленных на формирование полезных экопривычкек, традиций и знакомство с современными методами обращения и утилизации ТКО (форумы, акции, выставки, конкурсы и фестивали);

— Экология-АРТ. Рассматриваются проекты, направленные на формирование образа «зеленых» городов и населенных пунктов нашей страны: общественные пространства, знаковые места с применением вторично используемых материалов.

Также к участию могут приниматься описания экологических инициатив в области устойчивого развития. Конкурс проводится по возрастным группам 14–16 лет и 17–18 лет. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами от организаторов и партнеров конкурса.

Вероника Чижикова с проектом «Формирование образа „зеленого города“ с применением вторично используемых материалов», город Владивосток, Приморский край, номинация «Экология-АРТ»;

Антонина Копылова с приложением для экотропы «Удивительный Ярославский край», город Рыбинск, Ярославская область, номинация «Экология-АРТ»;

Диана Гаевская, проект «Наедине с природой», п. Касторное, Курская область, номинация «Экология-АРТ»;

Полина Павлова, проект «Электрохимические подходы при решении экологических проблем», г. Арсеньев, Приморский край, номинация «Технологические и цифровые проекты, направленные на решение проблем утилизации и переработки ТКО»;

Никита Павлов, проект создания компактного генератора электроэнергии, использующего энергию ветра, г. Москва, номинация «Технологические и цифровые проекты, направленные на решение проблем утилизации и переработки ТКО»;

Роман Лаврентьев, проект оптимизации инфраструктурных объектов на примере железнодорожных вокзалов РЖД, Петергоф, Санкт-Петербург, номинация «Технологические и цифровые проекты, направленные на решение проблем утилизации и переработки ТКО»;

Дмитрий Кравцов, проект «Гребестрой», г. Владивосток, Приморский край, номинация «Частные экоиницативы»;

Данила Бугаевский, проект «ЭкоШтаб», г. Ногинск, Московская область, номинация «Частные экоиницативы»;

Виктория Щур, сервис подбора сбалансированного питания keepfood, Хотьково, Сергиево-Посадский район, Московская область, номинация «Частные экоиницативы»;

Анастасия Бабенко, магазин для продажи продуктов с истекающим сроком годности по низким ценам «СкороSale», г. Владивосток, Приморский край, номинация «Частные экоиницативы»;

Лаура Эксузян, международный экопроект «Сохраним Мир», г. Москва, номинация «Частные экоиницативы».

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