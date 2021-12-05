«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и области из-за ветра и гололедицы

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» режим погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра. Он будет действовать до 7 декабря. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение в связи с сильным ветром объявлено на период с 21:00 понедельника до 21:00 вторника. Порывы ветра в Москве и области могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение по гололедице в московском регионе объявили до 12:00 вторника.

На грядущей неделе в Москве прогнозируется заметное похолодание. В пятницу столбик термометра опустится до −10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что это уже «серьезная зима». Всю неделю температура будет держаться ниже нуля и в дневное, и ночное время, за исключением вторника, когда прогнозируется −1…+1 градус.

Глубина сугробов в разных районах Москвы сейчас составляет от пяти до 10 сантиметров. По словам Вильфанда, снежный покров будет постоянно нарастать и вряд ли сойдет раньше весны. Однако в ближайшие несколько дней сильных осадков не прогнозируется.

Накануне жителей столицы призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололеда.