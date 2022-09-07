Ветеринары оценили варианты дальнейшего лечения медведя из Диксона | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 19:07)

Ветеринары оценили варианты дальнейшего лечения медведя из Диксона

Ветеринары сказали, что медведю из Диксона нельзя делать МРТ из-за оставшихся пуль

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Столичные ветеринары ищут пути дальнейшего лечения спасенного с медведя с острова Диксон. Об этом рассказали в Telegram-канале Kras Mash.

Специалисты оказались в затруднительном положении. В теле медведя остались пули, а это не дает сделать животному МРТ.

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Медведя сейчас лечат в Московском зоопарке. По словам авторов Telegram-канала Kras Mash, ему уже намного лучше. Сегодня, 7 сентября, медведь с аппетитом пил бульон.

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Сегодня на месте обнаружения медведя побывали сотрудники прокуратуры. Правоохранители изъяли ружье и гильзы стрелявшего по животному.

С помощью МРТ специалисты могли бы установить, почему у медведя парализованы задние лапы. Однако проводить исследование опасно: оставшиеся в теле животного пули картечи могут нанести ему серьезный непоправимый вред.

Всего на теле медведя нашли около 40–50 следов огнестрельного ранения разного диаметра.

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