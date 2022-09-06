Ветеринары нашли следы картечи на теле спасенной медведицы с острова Диксон | 360°

Экология 06 сентября 2022, 17:29 (обновлено: 06 сентября 2022, 18:48) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ветеринары нашли следы картечи на теле спасенной медведицы с острова Диксон Специалисты Московского зоопарка установили, что в спасенную медведицу стреляли из картечи

Читать 360tv в

В теле спасенной на острове Диксон медведицы обнаружены несколько десятков ранений от картечи. Об этом в Telegram-канале сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Провели осмотр и рентген, было найдено 40–50 отверстий от картечи разного диаметра», — поделилась она.

Реклама

По ее словам, специалисты еще выясняют причину отказа задних лап у животного. П предварительной версии, на опорно-двигательный аппарат повлияла опухоль спинного мозга.

Реклама

Также Акулова поделилась кадрами прибытия медведицы в Московский зоопарк. До лечебной части ее доставили на машине, в металлическом контейнере. Также на кадрах видно, что у животного пострадали кости. Это удалось выявить с помощью рентгена.

Ранее Акулова уточняла, что медведице около трех лет. Ее вес составляет примерно 50–60 килограммов.

В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение и сильное обезвоживание. Также Акулова сообщала, что животное могло шевелить только головой и передними лапами.

Причины травмы пока устанавливаются.

0 0 0 0 0 0