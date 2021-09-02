Ветераны-подводники призвали утилизировать атомный реактор с АПЛ К-19

Контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 обнаружили в Карском море. Ветераны-подводники призвали как можно скорее утилизировать объект, так как он может выделять опасные вещества. Об этом сообщил Daily Storm.

«Такие реакторы опасно оставлять в воде. Со временем все-таки наступает коррозия. И хоть она идет много десятков, если не сотен лет, все же радиоактивные вещества могут попасть в воду», — рассказал глава Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин.

Он отметил, что из-за течения вредные вещества, содержащиеся в реакторе, могут разноситься по воде. При этом он отметил, что для ликвидаторов он не принесет опасности.