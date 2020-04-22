Утром 22 апреля Москва и Подмосковье оказались в зоне больших градиентов атмосферного давления. В разных административных округах столицы скорость ветра достигла 15-23 метров в секудну. Его порывы повредили деревья, машины, но люди не пострадали. Синоптики ранее предупреждали, что этот день может стать самым ветреным в XXI веке.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил ТАСС, что штормовой ветер повалил 132 дерева, повредил 26 автомобилей и три опоры рекламных щитов. В Северо-Восточном административном округе ветром была разрушена часть крыши.

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Бирюков уточнил, что городские службы для расчистки последствий задействовали около 300 сотрудников и более 90 единиц коммунальной техники. Сейчас все упавшие деревья убраны, но коммунальщики перешил в режим повышенной готовности, так как штормовой ветер может наблюдаться до вечера 23 апреля.

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Метеоролог Юрий Варакин из Гидрометцентра России сообщил «Москвич Mag», что шквальный ветер для Москвы не характерен, но в столице иногда возникают атмосферные вихри с мощной кучево-дождевой облачностью. Он также предположил, что причиной процесса могут быть высотки, находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга, и способствующие возникновению эффекта аэродинамической трубы.

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Возможно, возникновение штормового ветра связано с контрастом температур, в последние дни именно такая погода стояла в Москве и Московской области.