Ветер сорвал крышу с Уральского госуниверситета в Екатеринбурге

Ураган обрушился на Екатеринбург. Штормовой ветер сорвал кровлю со здания Уральского государственного университета имени Горького на улице Ленина. Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области предупредила о надвигающейся непогоде с порывами ветра до 25 метров в секунду.

«До конца суток 3 сентября местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды», — говорится в сообщении сайта спасательного ведомства.

Как пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», из здания Сбербанка на улице Гоголя эвакуировали людей, потому что ветер сорвал кусок крыши. В городе много упавших деревьев. Также местные жители перед ураганом увидели шаровую молнию.