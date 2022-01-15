Ветер снес крыши в Белоруссии. Дойдет ли ураган до России?

В Белоруссии объявили самый высокий уровень опасности из-за шторма, который сносил крыши в Минске. Сильные ветры, которые принес новый циклон, уже отметились и в Польше с Украиной, а вскоре доберутся и до России, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Белоруссия - это только кадры оттуда, та зона сильных ветров, которая связана с новым зарождающимся циклоном над Балтикой, наверняка охватывает еще и Польшу, север Украины. Скорости ветра там достигают 20-25 метров в секунду. Да, это очень значительная величина, но не ураган», — отметил метеоролог.

При таком ветре идти по улице не очень приятно. Может и сдувать, особенно если скользко.

Но это уже второй такой циклон. Первый Россия уже почти прошла.

«Но это уже второй такой циклон, который идет с хорошими зонами сильного ветра. Первый сейчас уже ослабевает, находится над востоком европейской территории России: это Поволжье, Южный Урал», — отметил он.

Свежий циклон, который подходит, ждет такой же сценарий. Но помимо ветра, он принесет и сильные осадки.

«Он будет идти с определенным снижением, с севера-запада на юго-восток, от Балтики где-то на Черноземье его центр будет смещаться. И поэтому ветры сильные в основном будут в Черноземье, в низовьях Дона, Кубани. Скорее всего, сильные осадки будут на Черноморском побережье Кавказа, это конец понедельника — вторник, и очень хорошие осадки в виде мокрого снега. Так что ждем вот эту ветренную погоду, но по мере продвижения на восток градиенты будут уменьшаться, и таких сильных ветров уже не будет», — сказал Шувалов.

После Белоруссии вызов стихии в России первыми примут Брянская и Смоленская области. Шувалов не исключил, что там уже сейчас крепнет ветер. По его оценке, его скорость не превысит 20-22 метров в секунду.