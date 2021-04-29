Ветер, снег и дождь придут в ЯНАО

Ветер с порывами до 12 метров в секунду придет в Ямало-Ненецком автономный округ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на оперативную сводку МЧС России по ЯНАО.

Восточный и северо-восточный ветер с порывами до 7-12 метров в секунду придет на территорию округа 29 апреля, прогнозируется переменная облачность. Также в некоторых частях региона пойдут снег и дождь.

Ночью температура опустится до -2…-7 градусов, днем воздух прогреется до -1...+4 градусов, местами до +9.

В местном ЦГМС объяснили причины ухудшения погоды.

«Пришел холодный Атлантический циклон. Как только отойдет этот циклон, мы попадаем в седловину. Затихнет ветер, но понизится температура. Ближайшие три дня на Ямале не потеплеет», — рассказали метеорологи.

А жителям московского региона пообещали 29 апреля небольшой дождь. В столице будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха составит +11…+13, в Подмосковье — до +14 градусов.