Экология 05 декабря 2022, 15:24 Ветер и метель придут в ЯНАО в начале недели

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Ветер и метель придут в ЯНАО в понедельник, 5 декабря. Такой информацией поделились синоптики Обь-Иртышского УГМС. Об этом сообщило Ura.ru.

В понедельник, 5 декабря, температура опустится до отметки в -7 градусов. Кроме того, в регионе пройдет небольшой снег, а на отдельных территориях — метель. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, а в некоторых районах поднимется до отметки в 17 метров в секунду.

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Во вторник, 6 декабря, температура в регионе опустится до -15 градусов. Ветер — северо-западный и юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Кроме того, пройдет снег.

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