«Весна запаздывает». Жителей России предупредили об аномальном холоде до выходных

В Европейской части России установится аномально холодная температура. Особенно свежо будет на юге: в Краснодарском крае и Ростовской области.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что аномальный холод начнется со вторника. Температура в Европейской части будет на четыре градуса ниже привычных значений.

Дождались, пришла вторая половина апреля и температура ниже нормы. Нельзя сказать, что это страшная аномалия, но все-таки. Весна чуть запаздывает, хотя март был очень теплым, но во второй и третьей декаде апреля отрицательные аномалии Роман Вильфанд.

Холод в Россию принесет северо-западный ветер из Скандинавии. Прохладная погода сохранится в течение четырех-пяти дней, а к выходным температура приблизится к нормальным значениям.

Зато в Сибирь южные ветры принесут тепло. В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях днем будет до 26 градусов выше нуля, в Омской области и Алтайском крае — до 28 градусов.

На Дальнем Востоке, как и в Европейской части, будет аномально холодно. Температура будет ниже обычных значений на три-четыре градуса.

В Москве и области в понедельник будет дождь. Максимальная температура составит +10 градусов.