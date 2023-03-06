Экология 06 марта 2023, 04:06 Весна не придет в московский регион в ближайшую неделю — Вильфанд Вильфанд: зимний характер погоды сохранится в Москве в праздничную неделю весны РИА «Новости»

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в первую неделю весны в Москве будет зимней. В столичном регионе будет мало солнца, пройдут осадки, морозы ночью будут достигать 10-12 градусов, отметил ТАСС.

Сугробы в предстоящую весеннюю неделю станут еще выше. Весна пока не планирует приходить в столичный регион.

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«В течение всей недели погода в регионе будет связана с циклонической деятельностью, поэтому облачно, прояснения совсем редкие, буквально минуты, осадки. Ночная температура будет отрицательной всю неделю», — рассказал метеоролог.

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В первой половине недели морозы ночью будут достигать 8-10 градусов, днем будет около 0. С 9 марта дневная и ночная температуры уже практически не будут отличаться друг от друга. Ночью будет до -4 градусов, днем ожидается от -2 до +3.

«Дальше опять мы окажемся в тылу циклона, потому тепла ждать не нужно», — предупредил ученый.

Очень холодная погода ожидается 10 марта: до 12 градусов ниже нуля ночью и 4 градуса днем. Примерно таким же будет и следующий день — 11 марта. Подрастет за неделю высота сугробов на несколько сантиметров.

«Можно ожидать нового рекорда этой зимы», — заключил Вильфанд.

Ранее он сообщил, что в Московском регионе на 8 марта потеплеет до +2 градусов. Однако солнца особого не будет.