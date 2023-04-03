Экология 03 апреля 2023, 05:17 «Весна будет запаздывать». Морозы придут в некоторые регионы России Вильфанд: температура ниже нормы прогнозируется в СФО, СЗФО и Якутии до 10 апреля РИА «Новости»

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Жителей Сибирского, Северо-Западного федеральных округов и Якутии в первые 10 дней апреля ждет совсем не весенняя погода. Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если говорить о первых 10 днях апреля, то в ряде регионов весна будет запаздывать», — сказал синоптик.

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По его словам, температура ниже климатической нормы будет на территории всего Сибирского федерального округа, а также в Якутии, Северо-Западном федеральном округе.

«Зимние» температуры ожидают жителей юга Красноярского края, Иркутской области, и Хакасии. В Бурятии, к примеру, температура воздуха будет доходить до отметки в -15 градусов. В Якутии будет еще холоднее. Там в течение недели столбики термометров будут показывать -25…-30 градусов.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в апреле на больше территории страны длительных периодов аномально теплой погоды не ожидается. Средняя температура будут находиться в пределах нормы в больше части европейской части России. Выше нормы столбик термометра поднимается в Приволжском федеральном округе, Астраханской и Волгоградской областях.