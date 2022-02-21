Весеннюю погоду до конца февраля пообещали жителям Москвы и Подмосковья

Февраль 2022 года уже вошел в десятку самых теплых последних месяцев зимы за последние 74 года. Установившаяся в Москве и Подмосковье весенняя погода останется на всю предстоящую неделю. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что температура воздуха в столице и области останется на уровне +5 градусов, что выше положенной нормы.

«До конца календарной зимы атмосфера, по всей видимости, останется в перманентном состоянии метеорологической весны», — отметил Тишковец.

Первая половина рабочей недели, несмотря на теплую погоду, окажется пасмурной. Тон задаст североатлантический циклон «Антониа». С собой он принесет осадки в виде снега, переходящего в дождь.

По ночам в столичном регионе столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов, а днем снова поднимутся до +2...+4.

Солнце вернется в Москву и Московскую область с четверга, когда циклон сменит антициклон, а с ним придут и заморозки.

«В темное время суток подморозит до —1…-6, на дорогах образуется гололедица, а в разгар дня февральское солнце прогреет воздух до 0...+5. К выходным же погода вновь испортится», — поделился прогнозом Тишковец.

Синоптик отметил, что аномальное тепло сказалось на высоте сугробов, которые за последние 10 дней уменьшились в два раза — с 46 до 23 сантиметров. Обычно уровень снежного покрова для столичного региона характерен для конца марта, когда приходит климатическая весна.