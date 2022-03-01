Весеннее тепло пообещали москвичам 1 марта

Переменная облачность, без осадков и до +3 градусов ожидается в Москве во вторник, 1 марта. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве +1-3 градуса», — приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил метеоролог, в Московской области 1 марта ожидается от -1 до + 4 градусов, западный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

«Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — добавил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале марта на московский регион будет оказывать влияние антициклон. По его словам, из-за этого облаков будет мало, а ночью придут морозы.

При этом синоптик отметил, что в начале марта температура в Москве будет выше нормы — она превысит стандартные показатели на два градуса.

Метеоролог и ранее указывал на то, что весна придет в столицу уже в первых числах марта. Он обратил внимание на то, что погода в эти дни будет формироваться под влиянием области повышенного давления.