Вероятность снега на Новый год оценили в 34%
Как рассказал Вильфанд РИА «Новости», с 1845 по 1940 годы была минимальная вероятность того, что в России на Новый год будет идти дождь или мокрый снег. Это было необычно и позже. С 60-х годов началось ярковыраженное повторение осадков в жидком и полужидком виде.
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«Вероятность снега за последние 20 лет с 2000 года составляет 34%, вероятность отсутствия снега — 34%, остальное приходится на дождь и мокрый снег», — объяснил Вильфанд.
Синоптик отметил, что прогноз на новогоднюю ночь невозможно дать ранее, чем за пять дней. Эти данные, которые он озвучил, являются статистическими.
Ранее сотрудники Гидрометцентра в ответ на распространение информации о морозах на Новый год заявили, что сейчас такой прогноз могут дать только экстрасенсы. Пока что в Москве сохраняется аномально теплая погода.