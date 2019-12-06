Вероятность снега на Новый год оценили в 34%

Москвичей ждет снежная новогодняя ночь с вероятностью в 34%, с такой же вероятностью снега не будет. Такой прогноз на погоду на Новый год дал и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал Вильфанд РИА «Новости», с 1845 по 1940 годы была минимальная вероятность того, что в России на Новый год будет идти дождь или мокрый снег. Это было необычно и позже. С 60-х годов началось ярковыраженное повторение осадков в жидком и полужидком виде.

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«Вероятность снега за последние 20 лет с 2000 года составляет 34%, вероятность отсутствия снега — 34%, остальное приходится на дождь и мокрый снег», — объяснил Вильфанд.

Синоптик отметил, что прогноз на новогоднюю ночь невозможно дать ранее, чем за пять дней. Эти данные, которые он озвучил, являются статистическими.

Ранее сотрудники Гидрометцентра в ответ на распространение информации о морозах на Новый год заявили, что сейчас такой прогноз могут дать только экстрасенсы. Пока что в Москве сохраняется аномально теплая погода.