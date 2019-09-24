  • Вернется ли тепло в столицу? Синоптики подготовили сюрприз для москвичей

    24 сентября 2019, 18:21

    Ольга Чеснокова

    Жители Москвы могут не отчаиваться раньше времени. Тепло еще может вернуться в столицу в октябре. Однако настраиваться на серьезное потепление не стоит. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

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    «Тепло еще к нам вернется, погода вернется к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы», — заявила Позднякова.

    По ее словам, в октябре температура в дневные часы может подняться до +15… +20 градусов. Однако вероятность, что в следующем месяце столицу накроет двадцатиградусное тепло, слабая.

    Синоптик добавила, что теплой для октября также считается и среднесуточная температура около +10…+12 градусов. Между тем нормой для этого месяца считается +8 градусов.

    Между тем Позднякова ранее сообщала, что в Москве уже наступила астрономическая осень, поэтому бабьего лета ожидать не стоит. Она заявила, что после дня осеннего равноденствия некорректно говорить о бабьем лете, напомнил сайт «Утро.ру».