Вернется ли тепло в столицу? Синоптики подготовили сюрприз для москвичей

Россиянам пообещали возвращение тепла. Но не в сентябре Подробнее

«Тепло еще к нам вернется, погода вернется к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы», — заявила Позднякова.

По ее словам, в октябре температура в дневные часы может подняться до +15… +20 градусов. Однако вероятность, что в следующем месяце столицу накроет двадцатиградусное тепло, слабая.

Синоптик добавила, что теплой для октября также считается и среднесуточная температура около +10…+12 градусов. Между тем нормой для этого месяца считается +8 градусов.

Между тем Позднякова ранее сообщала, что в Москве уже наступила астрономическая осень, поэтому бабьего лета ожидать не стоит. Она заявила, что после дня осеннего равноденствия некорректно говорить о бабьем лете, напомнил сайт «Утро.ру».