Верхоянск ушел под воду. Власти Якутии сообщили о прорыве дамбы

Уровень воды в городе Верхоянск превысил критические отметки. Произошел прорыв дамбы, сообщила пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

«В городе Верхоянск уровень воды превышает критический на 13 сантиметров, отмечается прорыв дамбы вследствие повышения уровня воды», — сообщили участники заседания оперативного штаба в правительстве Якутии.

Фотографии подтоплений появились в соцсетях. Населенные пункты Верхоянского района затопило после сильных дождей. Под водой оказались частные подворья и соцучреждения. Дворы в селе Боронук подтоплены, из сел Барылас, Бетенкес, Суордах, Томтор и Юнкюр вода начала уходить.

Власти открыли пять пунктов временного размещения на 490 местных жителей, специалисты начали подсчет ущерба частным подворьям и соцучреждениям. Из Якутска доставили две тонны продуктов и предметов первой необходимости, на обратном пути самолет вывез пожилых людей и детей. Решается вопрос о привлечении вертолеты Ми-26 МЧС России для доставки грузов на восстановление района.