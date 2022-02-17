Ведущий синоптик Гидрометцентра Петербурга рассказала, какой погоды стоит ждать в марте

Ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева рассказала, какая погода ожидается в регионе в марте. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалист предупредила, что в первый месяц весны будут господствовать циклоны. При этом температура будет держаться выше нормы. Она составит от двух до четырех градусов тепла. Месячная норма осадков составит 100-140% от нормы.

«В течение месяца погодные условия в Ленинградской области будут формироваться под преобладающим влиянием восточных и южных периферий циклонов. Антициклонические воздействия ожидаются редкими и непродолжительными и более вероятны в третьей декаде месяца. В связи с этим периоды облачной, с частыми осадками погоды будут сменяться отдельными погожими днями», — рассказала эксперт.