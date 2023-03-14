Экология 14 марта 2023, 05:24 «Вечные химикаты» нашли в туалетной бумаге по всему миру The Guardian: «вечные химикаты» найдены в туалетной бумаге по всему миру Pxhere

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Американские ученые обнаружили в туалетной бумаге по всему миру токсичные соединения PFAS. Они практически не разлагаются в естественной среде. Смываемые в унитазы или отправляемые на очистные сооружения отходы, как считают специалисты, вероятно, являются значительным источником загрязнения воды. О работе ученых рассказало издание The Guardian.

В ходе исследования ученые из Флоридского университета в США проверили 21 бренд из Северной и Южной Америки, а также Западной Европы и Африки. Во всех образцах продукции содержались частицы так называемых «вечных химикатов» PFAS.

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В туалетной бумаге чаще всего встречалось соединение фтортеломер фосфат диэстер. Ученые связывают эти токсины с дисфункцией репродуктивной системы.

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PFAS представляет собой группу из почти пяти тысяч искусственно синтезируемых веществ. Как правило, их применяют для окраски одежды, упаковок для еды, производства покрытий для кухонной посуды, а также для создания косметики. Длительное влияние этих «вечных химикатов» на организм человека может обернуться заболеваниям щитовидной железы и печени. Кроме того, оно может привести к бесплодию и онкологическим болезням.