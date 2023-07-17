Экология 17 июля 2023, 19:02 Вброс об экологической катастрофе на водоеме в Орловской области опровергли Роспотребнадзор сообщил итоги проверки водоема в селе Молодовое Орловской области РИА «Новости»

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В Сети появились данные о критическом уровне загрязнения пруда в Шаблыкинском районе Орловской области. Однако информация об этом не отвечает реальной экологической ситуации. Специалисты уже провели проверку водоема, взяли образцы воды и по итогам анализа пришли к выводу, что они соответствуют установленным нормам.

Фейк

Информация о том, что загрязнение водоема в Шаблыкинском районе Орловской области достигло масштабов экологической катастрофы, появилось в местном паблике «Клуб „Охота на Орловщине“» во «ВКонтакте».

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Речь идет о пруде в селе Молодовое. По данным авторов сообщения, вода в нем окрасилась в лазурные цвета и покрылась мутной пеной. Местные жители встревожились, так как это, по их словам, единственное в округе место, пригодное для купания в жару.

Правда

Информацию о загрязнении пруда в Шаблыкинском районе проверило управление регионального Роспотребнадзора. Итоговое заявление появилось на сайте ведомства:

«При выезде на место по состоянию на 11 июля 2023 года следов стекания сточных вод в водоем не обнаружено, гладь водоема чистая», — подчеркнули эксперты.

По их данным, пробы воды, отобранные из водоема, соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, содержанию нитритов, нитратов, аммиака, БПК 5.

Также управление Роспотребнадзора предоставило фотографии водоема, подтверждающие результаты проверки.

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Таким образом, информация о том, что в Шаблыкинском районе Орловской области загрязнение водоема достигло масштабов экологической катастрофы, недостоверна. Региональное управление Роспотребнадзора провело выездную инспекцию и пришло к выводу, что экологическая ситуация соответствует нормативам.

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