Валуев заявил, что охота приносит пользу для животного мира

Охота положительно влияет на животный мир, так как из-за нее увеличивается количество особей. Таким мнением поделился депутат Николай Валуев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Политик отметил, что охотничий туризм позволяет не наносить большого вреда диким популяциям животных, так как поклонники такой деятельности следуют в рамках установленных правил.

«Благодаря охоте родились именно такие вещи как биотехния, которая включает в себя увеличение количества животных на условном гектаре территории за счет деятельности человека», — подчеркнул он.