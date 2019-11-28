Валуев выступил против моющих средств с большим содержанием фосфата на Байкале

Валуев отметил, что с попаданием в Байкал фосфата в озере появляется и спирогир. Так называют голубые водоросли. В воде они поглощают кислород и вырабатывают токсин, который убивает рыбу, уток и ракообразных. Спирогир отравляет животных, которые съедают токсичную рыбу. А у людей вызывает аллергические реакции и дерматологические заболевания.

По словам депутата, фосфат в Байкал попадает через реку Селенга, протекающую на территории Монголии и России. В нее стекаются порошки и моющие средства из множества населенных пунктов.

«Сейчас все они содержат 15 и более процентов фосфата. Мы предлагаем запретить продавать на Байкальской природной территории средства, содержащие более пяти процентов фосфата, дать время поставщикам заключить новые контракты. Если эксперимент окажется успешным, то мы предложим распространить его на всю Россию», — пояснил Валуев.

Он также добавил, что уменьшение количества фосфата уже сокращало рост спирогир.

«Уверен, что это норма позволит оздоровить все водные акватории России», — подчеркнул Валуев.