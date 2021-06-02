Валуев отреагировал на требование немецких экологов остановить строительство «СП-2»

Зампред комитета Госдумы РФ по экологии Николай Валуев отреагировал на требование немецких экологов приостановить строительство «Северного потока — 2», написала «Газета.ru».

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием временно прекратить строительство «СП-2» из-за его возможного негативного влияния на климат.

Валуев отметил, что климат не может пострадать от работы газопровода «по определению».

«Газопровод для климата не может представлять опасности. Глобальное потепление, несомненно, может представлять опасность с точки зрения изменения климата и возможных последствий. Труба закольцованная, по которой идет газ, — от нее климат не может пострадать по определению», — пояснил политический деятель.

По мнению депутата, проект не мог получить разрешение без необходимых экологических проверок. Он подчеркнул, что некоторые страны всегда пытаются подстроить «некоторые геополитические необходимости под экологическую повестку».