Экология 01 августа 2023, 10:11 Валуев, Конюхов и Разуваева: РЭО объявил состав жюри «Зеленой премии» — 2023 Источник: Федор Конюхов

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Николай Валуев, Федор Конюхов и Ксения Разуваева оценят лучшие экологические проекты россиян и российских компаний. Российский экологический оператор объявил состав жюри «Зеленой премии», в рамках которой будут определены лучшие отраслевые компании, бренды, общественные, образовательные, культурные организации, экоактивисты, внесшие вклад в формирование новой модели осознанного потребления в России.

«Ежегодная „Зеленая премия“, организуемая РЭО, направлена на то, чтобы выявить лучших из лучших, а также привлечь внимание людей к вопросам экологии. В частности к теме построения экономики замкнутого цикла и реформы отрасли по обращения с отходами. Перед нами стоит цель как можно большее количество людей сделать экологически активными, перенять осознанную модель потребления. Конкурс демонстрирует, что в нашей стране таких людей очень много, они создают прекрасные проекты. Для того, чтобы определить лучших, мы сформировали крепкий состав жюри. Его членами стали специалисты, общественники и представители органов власти, чья деятельность связана с вопросами экологии и посвящена улучшению качества жизни наших граждан», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В состав жюри вошли советник президента РФ, специальный представитель Президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, депутаты Госдумы РФ Вячеслав Фетисов (первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды) и Николай Валуев (первый зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры), председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам Дмитрий Кобылкин, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, известный путешественник и мореплаватель Федор Конюхов, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов, ректор Университета науки и технологий МИСИС Алевтина Черникова, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Жюри оценят участников в пяти номинациях — «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Еще одна номинация «Регионы России» будет закрытой, в ней примут участие субъекты РФ.

«Участниками „Зеленой премии“ могут быть граждане России старше 14 лет, а также юрлица, общественные организации, представители властей регионов, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Также отдельно мы будем оценивать деятельность субъектов РФ в сфере экологии», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Церемония награждения победителей пройдет в декабре в Москве. Заявки принимаются через сайт «Зеленой премии» до 1 октября. Вопросы можно задать на почту: award@reo.ru.