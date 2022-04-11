В жюри Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторсырья для дошколят вошли три сенатора

В жюри Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья — Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» вошли три сенатора Совета Федерации и доктор педагогических наук. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Конкурс проводится для развития экологической культуры среди детей. И очень важно, чтобы успехи юных экологов оценили настоящие профессионалы своего дела. Все члены жюри имеют высшее образование, опыт участия в жюри российских детских конкурсов экологической направленности. В состав жюри вошли три сенатора Совфеда Татьяна Гигель, Геннадий Орденов и Наталия Косихина, которые посвящают свою деятельность науке и экологии, а также доктор педагогических наук Екатерина Артамонова. Все члены жюри так или иначе участвуют во Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектах «Эколята-Дошколята» и «Эколята»», — рассказал Денис Буцаев.

Председателем конкурсного жюри стал Владимир Зотов, руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы», президент Межрегиональной общественной организации содействия сохранению природного наследия регионов «Природное наследие нации», член Рабочей группы по вопросам экологического просвещения в Российской Федерации, кандидат педагогических наук, академик Международной академии наук педагогического образования и Международной педагогической академии, член-корреспондент РАЕН, член Союза писателей России.

В состав жюри вошли Татьяна Гигель, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель организационного комитета по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия — территория «Эколят — Молодых защитников природы», председатель секции по сохранению природного наследия России в Совете Федерации; Геннадий Орденов, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член программного комитета проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы», руководитель программы «Эколята Каспия и Нижнего Поволжья»; Наталия Косихина, зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, член программного комитета проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы», соруководитель природоохранной социально-образовательной программы в Ярославской области «Рыбинское море — территория Эколят».

Кроме того, в жюри вошли Рашид Исмаилов, председатель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество»; Ольга Титова, помощник сенатора РФ, руководитель тематических программ проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы», член-корреспондент МАНПО; Николай Тузов, исполнительный директор Сенаторского клуба Совета Федерации, член программного комитета проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы», доктор философских наук, профессор, академик РАЕН и МАНПО; Екатерина Артамонова, президент Международной академии наук педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор департамента педагогики Московского государственного педагогического университета, член программного комитета проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы».

Конкурс стартовал 3 апреля и продлится до 6 июля. В нем могут принять участие воспитанники детских садов и ученики начальных классов. Подробнее о правилах конкурса можно прочитать здесь.