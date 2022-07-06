В законе появится понятие экотехнопарка

На создание такие объектов правительство уже выделило более 10 млрд рублей

Понятие экотехнопарка и экопромышленного парка, а также требования к ним утвердили на законодательном уровне. Как сообщил глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, утверждены поправки в Постановление Правительства № 794 от 04.08.2015 N 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» и Постановление Правительства от 27.12.2019 № 1863 «О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков».

«В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ до 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. Постановления № 794 и № 1863 в новой редакции впервые закрепят понятия экопромышленный парк и экотехнопарк соответственно в нормативном правовом документе, а также требования к ним. Поправки в эти постановления Правительства с требованиями к экотехнопаркам и экопромышленным паркам утверждены», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Согласно вводимым понятиям экопромышленным парком будет признаваться индустриальный (промышленный) парк, объекты промышленной инфраструктуры которого используются для создания промышленного производства или модернизации промышленного производства, в том числе осуществления деятельности по утилизации отходов, и (или) обработке, и (или) обезвреживанию отходов, и (или) вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве промышленной продукции и выполнении работ.

Экотехнопарком — промышленный технопарк, объекты промышленной и технологической инфраструктур которых предназначены для осуществления субъектами деятельности в сфере промышленности промышленного производства, в том числе осуществления деятельности по утилизации отходов, и (или) обработке, и (или) обезвреживанию отходов, и (или) вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве промышленной продукции и выполнении работ, и (или) научно-технической деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях освоения промышленного производства вторичного сырья, и (или) промышленной продукции из вторичного сырья и коммерциализации полученных научно-технических результатов.

Дополнительно, на эти объекты в отличие от индустриальных и промышленных парков не распространяются требования о необходимости регистрации управляющей компании в том субъекте РФ, в котором находится объект. А также снимается ограничение на максимальное удаление земельных участков, входящих в экопромышленный парк, друг от друга на два километра.