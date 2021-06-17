В выходные в Европейской России будет жара +32

В Гидрометцентре предупредили о первой волне тепла в центре Европейской России. Аномальная жара до +32 градусов продержится с субботы до вторника следующей недели.

Так, подчеркнул в беседе с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Центральном федеральном округе прогнозируется первая волна тепла в 2021 году.

Он назвал это значительным отклонением от нормы и добавил, что это будет «очень близко» к тому, что температура в ЦФО станет самым жарким значением лета.

«Ситуация такова, что в субботу температура будет в центре Европейской России около 30 градусов, а с воскресенья уже за 30 градусов. Средняя температура будет 27-32, такие температуры сохранятся в понедельник и во вторник», — сказал Вильфанд.

По его словам, это выше нормы на 6-7 градусов, и станет пиком жары в регионе. Резкого холодания в указанный срок не предвидится. Потом будет понижение температуры до 27 градусов.