В Удмуртии установили более 1300 баков для раздельного сбора

В 2021 году РЭО опубликовал рейтинг регионов, внедряющих раздельный сбор. Эксперты подсчитали, что в Республике Удмуртия охвачены раздельным сбором 64% жителей. Так, в рейтинге по охвату населения РСО регион занял 7-е место. При этом на данный момент в регионе установлено 1300 контейнеров для раздельного сбора отходов.

Установкой баке в Удмуртии занимается регоператор «Спецавтохозяйство». Все адреса спецбаков в субъекте можно найти на сайте регоператора Удмуртии — ведётся специальная карта раздельного сбора.

«По итогам „Зелёного рейтинга“, который мы провели в прошлом году, регоператор Удмуртии „Спецавтохозяйство“ попал в топ-5 лучших регоператоров России. Рейтинг позволяет оценить вклад регоператоров в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в стране», — сказал заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов на III-ей Экологической конференции, посвящённой Дню эколога и 85-летию Лесного хозяйства Удмуртской Республики.

В рамках конференции на круглых столах обсуждали проблемы сферы обращения с ТКО, экологического просвещения и волонтёрства, экологического мониторинга в Удмуртской Республике.

«В регионе есть необходимость создания мощностей по компостированию. Новые мощности позволят выполнить поставленные цели по снижению полигонного захоронения в республике в два раза. Также на территории региона создаётся сеть пунктов по покупке вторичных материальных ресурсов. Сейчас их в Удмуртии пять. В рамках конференции участники посетили пункт приёма вторичных ресурсов „Экодом“. За год существования пункта в Ижевске было собрано и отправлено на переработку 770 тонн вторсырья», — сказал заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов.

«Экодом» принимает 25 видов вторсырья: макулатуру, ПЭТ-бутылки, другие виды пластика, алюминиевые банки, пакеты, плёнку, стеклянные бутылки и банки, тетрапак, бытовую технику, текстиль. За сдачу фракций жители и юрлица получают оплату— в среднем, около 112 рублей. В этом году регоператор Удмуртии анонсировал строительство ещё трёх «Экодомов», в том числе в других населённых пунктах региона.