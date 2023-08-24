Экология 24 августа 2023, 13:19 В Тверской области на 40% сократилось количество жалоб на вывоз отходов Пресс-служба Российского экологического оператора

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В летний период в Тверской области на 40% сократилось количество жалоб на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), передает пресс-служба ППК Российский экологический оператор.

Отмечается, что снижение жалоб было отмечено в сервисе «РЭО Радар».

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«Мы наблюдаем снижение количества жалоб от жителей Тверской области по сравнению с прошлым годом. В частности количество жалоб на отсутствие своевременного вывоза отходов, неприятные запахи и навалы на контейнерных площадках и в нежилых зонах за аналогичный период прошлого года составило 121», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего за лето в «РЭО Радар» поступило 73 жалобы на отсутствие своевременного вывоза отходов, навалы отходов в нежилых зонах и неприятный запах. Эта цифра ниже почти на 40%, чем за аналогичный период 2022 года, добавил Буцаев.

Ответственный за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по Тверской области в системе «РЭО Радар» обозначен регоператор ООО «Тверьспецавтохозяйство».