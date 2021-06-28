Экстремальная жара закончилась в Центральной России

Период экстремальной жары закончился в центре Европейской России. Температура воздуха начнет снижаться со второй половины дня 28 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Период экстремальной погоды, по расчетам Росгидромета <…> заканчивается до полудня 28 июня. Еще утро может быть очень теплым. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется», — процитировало синоптика РИА «Новости».

Во вторник, 29 июня, столбики термометра в столице покажут от +24 до +26 градусов тепла. При этом температура все равно будет выше нормы. Превышение составит шесть градусов. В большей части Москвы и Подмосковья пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные осадки. Ветер будет дуть со скоростью до 20 метро в секунду.

«Ночи теплые, но не удушающе теплые, как это было в предыдущие дни», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в ночь на 30 июня температура снизится с +25 до +15 градусов. В первые дни июля воздух прогреется до +27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что жара в Москве установила рекорд. Днем 27 июня столбики термометра достигли отметки в +32,2 градуса.