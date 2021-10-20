Переход на «зеленую энергетику» обойдется России в триллионы рублей

Эксперты в России подсчитали примерную сумму, в которую обойдется стране переход на так называемую «зеленую энергетику». Цифру в беседе с «Известиями» назвал вице-премьер Андрей Белоусов — это минимум 90 триллионов рублей.

«Зеленая энергетика» — это новая модель мирового рынка энергоресурсов. Чтобы перейти на нее, потребуются не только крупные суммы из бюджетов российских корпораций. Нужно будет глобально перестраивать всю систему топливно-энергетического комплекса в стране.

Эксперты считают, что пока рано говорить об отраслях, которых изменения коснутся больше всего. Ели судить по опыту ЕС, который активно внедряет переход на «зеленую энергетику», то больше всего средств придется вложить в электроэнергетику и в область металлургии.

В то же время, специалисты считают, что чрезмерное стремление Евросоюза к быстрому энергопереходу привело к тому кризису, который происходит сейчас. Дело в том, что ВИЭ, основанные на энергии ветра и солнца, не справились с поставленными задачами и не смогли обеспечить бесперебойное снабжение энергией. Тогда резко подскочили цены на газ из-за повышенного спроса. В итоге угольная генерация стала выгоднее газовой.

По мнению экспертов, такие эксперименты могут быть допустимыми на территории ЕС — все-таки там более теплый климат. Но в России от обеспечения энергией и теплом напрямую зависят жизни людей. Поэтому переход к углеродно-нейтральной экономике не должен быть на первом месте в приоритетах правительства. Тем не менее, на фоне стремления всего мира перейти на «зеленую энергетику» Россия должна принимать в этом участие.