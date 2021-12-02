В ТПП выступили за внедрение 100-процентного норматива на упаковку

Депутат Госдумы Андрей Луговой обрушился с резкой критикой на крупные транснациональные компании, в частности Pepsi и Procter&Gamble, из-за их попыток оттянуть срок внедрения Концепции расширенной отвественности производителей (РОП). Все это тормозит в России развитие экономики замкнутого цикла. В Российском экологическом операторе (РЭО) отметили, что с введением РОП повысится уровень утилизации отходов.

«Мы в „Российском экологическом операторе“ поддерживаем внедрение 100%-норматива на упаковку. Это — элемент, который повысит уровень утилизации, позволит загрузить существующие мощности по утилизации. Так или иначе, цены на товары уже повысились за два года, и повышение будет происходить вне зависимости от расширенной ответственности потребителей. Но, начиная с 2019 года, мы не один раз проводили расчеты увеличения цен на товары и выяснили, что такое увеличение составляет от 1 до 3%. В цене конечного товара такое повышение составит несколько копеек», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

На заседании по развитию экономики замкнутого цикла, которого прошло в Торгово-промышленной палате РФ 1 декабря, Андрей Луговой, возглавляющий профильный комитет ТПП, резко раскритиковал крупные международные корпорации за попытку перенести сроки внедрения РОП. В совещании также приняли участие представители министерств и компаний-переработчиков. Темой встречи стала необходимость введения 100-процентного норматива утилизации и возможность переноса обязанности по утилизации отходов упаковки на производителей и импортеров.

Луговой обвинил компании в гринвошинге, например, в 2010 году Pepsi пообещала, что к 2018 году будет перерабатывать до половины упаковки своих напитков. Но отчеты за 2019 год говорят о том, что всего 4% пластиковой упаковки перерабатывается компанией от общего объема. Procter&Gamble, международный конгломерат по производству бытовой химии, также обещал в 2010 году, что заменит к 2020-му 25% компонентов, которые используются на нефтяной основе, экологически чистыми и возобновляемыми материалами. Однако и этого не произошло. Компания снизила использование этих компонентов лишь на 1% к 2019 году. Затем сменила формулировку на более щадящую, целью стало создание к 2020-му технологии для замены высококачественного нефтяного сырья возобновляемыми материалами, если это позволяют стоимость и масштабы.

— Все, что заявляют крупные транснациональные компании, — ложь и вранье. Информация от них не соответствует действительности, — заявил Луговой. — Мы провели предварительный анализ, наверно, закажем у большой четверки анализ, есть ли хоть один завод по утилизации, построенный крупной транснациональной корпорацией. Заранее знаем ответ — навряд ли. Ни в одной стране мира никогда ничего не строили. Стоит задуматься, зачем представители транснациональных компаний тратят огромные бюджеты на GR- и PR-поддержку.

По словам Лугового, на правительство оказывают через лоббистские группы, противники РОП намерено пускают слухи о росте стоимости товаров для граждан из-за 100-процентного норматива утилизации. «Но нигде ни одного экономически обоснованного анализа о росте цен нет», — указал Луговой и добавил, что транснациональные компании намеренно затягивают мусорную реформу.

«Это манипулирование общественным мнением, преднамеренное затягивание реформы, создание условий для загрязнения страны, дестабилизация ситуации в стране, для того чтобы создать напряжение в обществе. А это уже вопрос национальной безопасности», — сказал Луговой.

Он также обрушился с критикой на бизнес-ассоциации. РусПЭК (объединение «Промышленность за экологию») включает в себя 17 международных производителей товаров и упаковки. Луговой обратил внимание, что ассоциация установила по всей стране 16 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, но задался вопросом, что дальше делать с отсортированным мусором, где его утилизировать и за чей счет.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Р Ф Дмитрий Тетенькин подчеркнул, что рабочая группа по вопросу, связанному с РОП, появилась в прошлом году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. А в декабре утвердили Концепцию расширенной ответственности производителей.

«Все-таки ответственность — на производителе упаковки, это прописано в Концепции. Когда мы слышим, что мы максимально уменьшим количество участников администрирования, я в это не верю. У нас есть распоряжение правительства, мы знаем все группы. Из 50 групп 40 — товары, которые обернуты в упаковку, в три-четыре минимум», — добавил Тетенькин.

У противников реформы РОП есть аргумент, связанный с ростом цен на товары. Но расходы на утилизацию упаковки, которая будет возложена на производителей и импортеров, должны быть заложены в стоимость продукции. Тетенькин не исключил роста цен, но он будет настолько незначительный, что не стоит закрывать глаза на вопросы экологии.