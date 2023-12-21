Экология 21 декабря 2023, 13:58 В ТПП признали обоснованность новых ставок экосбора с коэффициентом экологичности РЭО

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Российский экологический оператор доложил Совету ТПП по развитию экономики замкнутого цикла и экологии проект новых ставок экологического сбора, по итогам заседания которого поддержана обоснованность их введения с 2024 года.

«18 декабря РЭО представил в ТПП проект новых ставок экосбора, которые были признаны обоснованными и получили поддержку от председателя Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП РФ, депутата Госдумы Андрея Лугового. Ввиду того, что проект ставок проходит финальные согласительные процедуры, соответствующее обоснование на введение ставок экологического сбора и значения коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов, возможность их утилизации, количества циклов переработки и востребованности вторичного сырья для использования при производстве товаров, направлено Луговым вице-премьеру Виктории Абрамченко», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На заседании Комиссии по законодательному обеспечению развития зеленой экономики Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии рассматривался проект постановления Правительства РФ «Об утверждении значения базовых ставок экологического сбора и значения коэффициента…». В нем приняли участие представители бизнеса отрасли, профильных ассоциаций и союзов, в том числе представители Лиги переработчиков макулатуры, Ассоциации рециклинга отходов, Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ, Ассоциации утилизаторов отходов «Клевер» и «ЭкоШинСоюза».

Луговой отметил, что представленные РЭО обоснования значений базовых ставок экосбора являются экономически обоснованными и отражают текущий уровень цен на процессы обращения с отходами с учетом существующих в России технологий. Введение коэффициента он назвал стимулирующим механизмом для перехода на более «экологичные» материалы упаковки. «Нагрузка на производителей и импортеров товаров будет умеренной и не приведет к существенному росту издержек и увеличению стоимости товаров», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Кроме того, значения базовых ставок экосбора и значений коэффициента будут способствовать максимальной загрузке существующих мощностей по утилизации отходов за счет стимулирования производителей и импортеров к самостоятельной утилизации отходов вместо уплаты экосбора.

Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», или закон о РОП, был принят 4 августа 2023 года. Он вступает в силу 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

До 1 января 2027 года производители и импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования упаковки поэтапно (в частности, с 2024 года по нормативам утилизации, установленным Правительством, с 2025 года — в отношении 55% массы упаковки, с 2026 года — в отношении 75%, с 1 января 2027 года — в отношении 100%).