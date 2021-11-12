В Темзу вернулись акулы и тюлени спустя много лет после «биологической смерти»

В Темзу вернулись морские коньки и акулы. Кроме того, жители Лондона в последнее время стали замечать в реке угрей и тюленей. Биологи с осторожностью говорят о возрождении биотопа Темзы.

Об этом сообщило лондонское зоологическое общество. Ученые объявили Темзу биологически мертвой в 1957 году. Но в течение последних 20 лет росло число живущих на ней птиц и морских млекопитающих. Кроме того, все эти годы температура воды увеличивается на 0,2 градуса в год, сообщила «Би-Би-Си».

Однако рыб, которые заплывают дальше устья Темзы, стало немного меньше, но при этом они более разнообразны. Теперь в реке есть не только морской конек, но и катран, а также звездчатая кунья и суповая акула.

Качество воды в Темзе, согласно отчету зоологического общества, стало лучше с повышением концентрации растворенного кислорода.

Но также в последние годы в реке увеличивается и уровень нитратов из сточных вод. Однако если в 2025 году в столице Великобритании достроят новую фильтрующую канализационную систему, то это может измениться.

В сентябре в Приморском океанариуме во Владивостоке появился на свет детеныш белуги. Новорожденный стал первым белушонком, который был рожден в дельфинарии в России. Руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев подчеркнул, что белуга родила самостоятельно и ей не потребовалась помощь со стороны людей.