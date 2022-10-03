В Тамбове прошел межрегиональный экологический добровольческий форум «ЭкоВолонтер 2022» | 360°

Экология 03 октября 2022, 14:59 Поделиться Telegram

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Viber В Тамбове прошел межрегиональный экологический добровольческий форум «ЭкоВолонтер 2022»

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С 30 сентября по 1 октября на базе Тамбовского государственного технического университета прошел межрегиональный экологический форум «ЭкоВолонтер 2022». Форум объединил на одной площадке начинающих волонтеров и волонтеров-экологов, ведущих активную деятельность, для обмена опытом и презентации проектов и практик среди волонтерских организаций ЦФО. О том, как присоединиться к волонтерскому движению, участникам форума рассказали представители Российского экологического оператора.

«Просвещение — это одно из важнейших направлений реформы чистоты, в целом, и Российского экологического оператора как ее куратора. К 2030 году перед нами стоят национальные цели: сортировать 100% отходов и снизить долю захоронения вдвое. Без самосознания граждан это невозможно. Поэтому так важно поддерживать экологические инициативы и популяризировать раздельный сбор отходов», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

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«РЭО выступает за развитие института эковолонтерства, причем стремительного. Мы готовы способствовать этому посредством разных способов. До конца 2022-го года мы ставим себе задачу объединить более 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Представители из Тамбовской, Рязанской, Липецкой, и Саратовской областей подвели предварительные итоги 2022 года, начали планирование добровольческих мероприятий на 2023 год, обсудили варианты совместных решений экологических проблем на территории ЦФО.

Помимо обмена опытом, участников ждала образовательная программа от экспертов в сфере экологии, добровольчества и взаимодействия с молодежью. Перед ребятами выступили заместитель начальника управления по охране окружающей среды и природопользованию в Тамбовской области Артём Ухналевич, руководитель направления развития экологического добровольчества ППК «Российский экологический оператор» Андрей Руднев, Директор Ресурсного центра по развитию добровольчества Тамбовской области Иван Юдин, председатель Ассоциации «зелёных» вузов России Екатерина Бакеева, ректор ТГТУ Михаил Краснянский, проректор по социальной работе и молодежной политике Геннадий Соседов, проректор по международной деятельности Елена Мищенко, заведующий кафедрой «Природопользование и защита окружающей среды» Артемий Козачек.

Участники смогли узнать об актуальных проектах в сфере экологического волонтерства во время выступления руководителя направления развития экологического добровольчества ППК «Российский экологический оператор» Андрея Руднева. Какие есть возможности для развития своего потенциала, экспертности в сфере экологии и одновременного вклада в сохранение окружающей среды — об этом и многом другом было рассказано участникам форума.

В рамках выступления также прошла презентация акции «Чисто по-русски», которая пройдет с 6 по 8 октября и объединит экологические организации со всей страны в формате экологического марафона с различными вариантами активностей: субботники, плоггинг забеги, посадки деревьев, экскурсии на заводы по переработке отходов, сдача макулатуры в рамках акции «Миллион — Родине!» и прочие эколого-просветительские мероприятия.

Во второй день форума участники смогли посетить Тамбовский мусороперерабатывающий завод «Комэк» и увидеть работу проекта «Добрая точка», чтобы подробно изучить, как происходит процесс сортировки отходов, и как правильно дать вещам вторую жизнь. Помимо этого для ребят прошли мастер-классы по изготовлению экосумок и созданию экологических игрушек для приютов животных.

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